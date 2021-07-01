تدخل طبي ناجح بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن لإنقاذ مصاب بانقطاع في الشريان الإبطي

المناطق_حفر الباطن

تمكن – بفضل الله – الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام في حفر الباطن من إنقاذ مصاب في حادث سير؛ حيث تبين بعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وجود انقطاع تام بالجزء الأول من الشريان الإبطي الأيمن، وعدم وصول الدم إلى الطرف العلوي الأيمن، وقد قام الفريق الطبي مباشرة بإجراء تدخل جراحي دقيق، تم خلاله إصلاح الشريان الإبطي بزرع وصلة شريانية مكان الجزء التالف، وإعادة التروية إلى الطرف الأيمن؛ حيث كُللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – وتمت متابعة المصاب بالعلاج اللازم حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة، بفضل الله.