تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل

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يطلق قسم الموهوبين بتعليم البكيرية مخيمًا صيفياً الشهر المقبل وذلك ضمن اتفاقية شراكة التعاون بين إدارة التعليم وجامعة سليمان الراجحي وتنص الاتفاقية على تولي جامعة سليمان الراجحي تحكيم المشاريع والبحوث العلمية للطلاب والطالبات الموهوبين، وتنفيذ لقاءات ومعسكرات ودورات وبرامج ومسابقات للموهوبين والموهوبات، بالإضافة إلى ترشيح من تنطبق عليهم الضوابط من الطلاب والطالبات الموهوبين للمنافسة في منح الشيخ سليمان الراجحي -حفظه الله- وأن تتولى إدارة التعليم التنسيق مع المدارس لإبراز الطلاب والطالبات الموهوبين وإعداد جدول زمني لترشيح المميزين من خلال مراكز الموهوبين “بنين-بنات”، وإتاحة الفرصة للموهوبين والموهوبات من طلبة الجامعة بالمشاركة في تنفيذ برامج الموهبة لطلاب وطالبات إدارة التعليم في المرحلة الثانوية .جاء ذلك خلال لقاء سعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح بمكتبه مع الأستاذ محمد البرادي من جامعة سليمان الراجحي بحضور رئيس قسم الموهوبين الأستاذ مسلم المزيني ومنسق الشراكة في إدارة التعليم الأستاذ أنس الغنام وعدد من القيادات التعليمية.وبارك مدير التعليم هذا البرنامج الصيفي “المخيم الصيفي للموهوبين” والذي سينطلق الشهر المقبل سائلا الله التوفيق للجميع .