إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”

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نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة أبها أمس، معرضاً توعوياً ضمن فعاليات ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ” ، تحت شعار “شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح”، وذلك بمقر المديرية بأبها.

واشتمل المعرض على التعريف بأضرار المواد المخدرة ومكوناتها وتأثيراتها الخطيرة وكشف حقيقة تصنيع وإنتاج تلك المواد، إلى جانب تقديم استشارات حول كيفية الحصول على العلاج والتعامل السليم مع المتعاطي والتعرف على العلامات الدالة على ذلك.

كما تم تدشين مسيرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وفريق المحترفين بايكرز للتعريف باليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي جالت عددًا من المرافق العامة بأبها، حيث تم توزيع العديد من المنشورات و المطويات التوعوية والتثقيفية عن المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع.