احدث الأخبار

نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”
أبرز المواد
 إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”
أبرز المواد
 تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل
أبرز المواد
 تدخل طبي ناجح بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن لإنقاذ مصاب بانقطاع في الشريان الإبطي
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تضبط أكثر من 19 طن من الفواكه الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة جازان
أبرز المواد
 السفير المعلمي يؤكد أن المملكة اعتمدت نهجاً شمولياً للتصدي للإرهاب ومكافحته
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 14,875 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع بدعمٍ من تراجع مخزونات الخام الأميركية
أبرز المواد
 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تكافح الاقتصاد الخفي بالفاتورة الإلكترونية
أبرز المواد
 رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج (1442)
أبرز المواد
 بلدية اللهابة تغطي المحولات الكهربائية بسواتر جمالية ضمن جهودها في مبادرة تحسين المشهد الحضري
أبرز المواد
نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”

نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”

أبرز المواد
إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”

إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”

أبرز المواد
تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل

تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل

أبرز المواد
تدخل طبي ناجح بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن لإنقاذ مصاب بانقطاع في الشريان الإبطي

تدخل طبي ناجح بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن لإنقاذ مصاب بانقطاع في الشريان الإبطي

أبرز المواد

إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”

إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”
http://almnatiq.net/?p=999394
المناطق_واس

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة أبها أمس، معرضاً توعوياً ضمن فعاليات ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ” ، تحت شعار  “شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح”، وذلك بمقر المديرية بأبها.
واشتمل المعرض على التعريف بأضرار المواد المخدرة ومكوناتها وتأثيراتها الخطيرة وكشف حقيقة تصنيع وإنتاج تلك المواد، إلى جانب تقديم استشارات حول كيفية الحصول على العلاج والتعامل السليم مع المتعاطي والتعرف على العلامات الدالة على ذلك.
كما تم تدشين مسيرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وفريق المحترفين بايكرز للتعريف باليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي جالت عددًا من المرافق العامة بأبها، حيث تم توزيع العديد من المنشورات و المطويات التوعوية والتثقيفية عن المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع.

روابط ذات صلة

نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”

نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”
تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل

تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل
تدخل طبي ناجح بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن لإنقاذ مصاب بانقطاع في الشريان الإبطي

تدخل طبي ناجح بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن لإنقاذ مصاب بانقطاع في الشريان الإبطي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*