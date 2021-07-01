احدث الأخبار

طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية
أبرز المواد
 نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”
أبرز المواد
 إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”
أبرز المواد
 تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل
أبرز المواد
 تدخل طبي ناجح بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن لإنقاذ مصاب بانقطاع في الشريان الإبطي
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تضبط أكثر من 19 طن من الفواكه الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة جازان
أبرز المواد
 السفير المعلمي يؤكد أن المملكة اعتمدت نهجاً شمولياً للتصدي للإرهاب ومكافحته
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 14,875 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع بدعمٍ من تراجع مخزونات الخام الأميركية
أبرز المواد
 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تكافح الاقتصاد الخفي بالفاتورة الإلكترونية
أبرز المواد
 رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج (1442)
أبرز المواد
طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية

طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية

أبرز المواد
نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”

نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”

أبرز المواد
إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”

إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”

أبرز المواد
تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل

تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل

أبرز المواد

طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية

طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=999401

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”

نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”
إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”

إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”
تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل

تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*