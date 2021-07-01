انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

المناطق - واس

انُتخبت المملكة اليوم، لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة (الادارة والميزانية) للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيمثل المملكة العربية السعودية، في هذا المنصب نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق.