” الصحة ” توضح 6 أوبئة كانت تفتك بالبشرية وقضت عليها اللقاحات

المناطق - الرياض

دعت وزارة الصحة إلى المبادرة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، موضحة أبرز الأوبئة التي كتبت في سجلات التاريخ وتم القضاء عليها بفضل اللقاح.

وذكرت أن الكوليرا يعد مرض بكتيري وقاتل، وساهم لقاح الكوليرا في القضاء عليه في المملكة بنسبة 100%، أما الحصبة فظلت تصيب الأطفال لسنوات لكن ظهور اللقاح نقذ 3 مليون شخص من الوفاة سنوياً.

وأضافت أن الحمى الصفراء مرض معدي نزفي وقاتل، لكن اللقاح المضاد له ساهم في القضاء على المرض بنسبة 100% المملكة، واقتصر المرض على 47 دولة في العالم فقط.

وأكدت أن لقاح الجدري تمكن من القضاء على مرض الجدري في العالم بالكامل عام 1980م، مضيفة أن مرض شلل الأطفال كان يتسبب في شلل دائم للطفل، لكن بفضل اللقاح يعيش 80% من سكان العالم في بلدان خالية من شلل الأطفال بمساهمة اللقاح.

ونبهت بأن جائحة كورونا أصابت ملايين حول العالم في سنة واحدة، مؤكدة أن أخذ اللقاح سيساهم في القضاء عليها.