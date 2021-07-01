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إيطاليا تعلن إكمال انسحاب قواتها من أفغانستان

إيطاليا تعلن إكمال انسحاب قواتها من أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=999417
المناطق - وكالات

أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن عملية انسحاب كتيبة بلاده العسكرية من أفغانستان اكتملت مساء الثلاثاء.

وقال غويريني في تصريح صحفي الأربعاء: “انتهت مهمة البعثة الإيطالية في أفغانستان رسميا مساء أمس (الثلاثاء)، مع عودة آخر عنصر من الكتيبة الإيطالية إلى البلاد”.

ووصف عملية عودة الكتيبة بأنها “جهد لوجستي وتشغيلي مثير للإعجاب نفذته قوات بلاده المسلحة بدقة وأمان تام”.

وأكد أن “التزام المجتمع الدولي وإيطاليا بالدرجة الأولى تجاه أفغانستان، والذي سيستمر بأشكال أخرى، لم ينته، بدءا من تعزيز التعاون الإنمائي ودعم المؤسسات الوطنية الأفغانية”.

وأضاف أنها “لحظة مؤثرة وغير عادية مع اختتام فصل مهم في تاريخنا، بعد 20 عاما من الجهد الوطني الذي شهد التفاني وروح التضحية لأكثر من خمسين ألف رجل وامرأة يرتدون الزي العسكري الذين تناوبوا في هذه سنوات طويلة”. وتابع: “أريد أن أتذكر بامتنان 723 جريحا وبعاطفة عميقة الضحايا الإيطاليين البالغ عددهم 53، الذين فقدوا أرواحهم في خدمة الجمهورية الإيطالية ومن أجل تحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان”.

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