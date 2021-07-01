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“مايكروسوفت” تعلن عن نظام تشغيل “ويندوز 11” ونهاية عصر تطبيق “سكايب”

“مايكروسوفت” تعلن عن نظام تشغيل “ويندوز 11” ونهاية عصر تطبيق “سكايب”

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“مايكروسوفت” تعلن عن نظام تشغيل “ويندوز 11” ونهاية عصر تطبيق “سكايب”

“مايكروسوفت” تعلن عن نظام تشغيل “ويندوز 11” ونهاية عصر تطبيق “سكايب”
http://almnatiq.net/?p=999427
المناطق - الرياض

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاقها رسمياً لنظام تشغيل “ويندوز 11” والذي سيحل محل الإصدار الحالي خلال الفترة المقبلة، مبينة أن تطبيق “سكايب” الشهير لن يظهر افتراضياً مع نظام التشغيل الجديد.

وأوضحت الشركة أن تطبيق “تيمز” سيتم دمجه في النظام افتراضياً، ما يعني أنه سيصبح التطبيق المفضل للشركة، حيث رجح الكثيرون أن تلك الخطوة تعني بداية انتهاء عصر تطبيق “سكايب” الذي ارتبط به الكثيرون لفترة طويلة.

وكانت الشركة قد اشترت سكايب قبل 10 سنوات في صفقة استحواذ بلغت 8 ونصف مليار دولار، حيث كان التطبيق الأكثر استخداماً في عملية التواصل عبر الفيديو، وتم تنزيله نحو مليار مرة ويستخدمه الملايين حول العالم.

ومع بدء تطبيقات شهيرة مثل واتساب وماسنجر في تقديم ميزة مكالمات الفيديو، أطلقت مايكروسوفت تطبيق تيمز عام 2017 لمنافسة تلك التطبيقات بشكل مبكر، بعد بدء هجران سكايب من قبل المستخدمين.

وساهمت جائحة كورونا التي جعلت الكثيرين يعتمدون على تطبيقات التواصل عن بعد، في انتشار تطبيق تيمز، والذي رغم أنه لم يتفوق على تطبيق زوم لكنه كان واحداً من التطبيقات القليلة القادرة على منافسته.

وأكدت الشركة أنه على الرغم من عدم تثبيت سكايب بشكل افتراضي في النسخة الجديدة من ويندوز، لكنه لا يزال متوفراً في متجرها للمستخدمين الذين لا يزالون لديهم رغبة في استخدامه.

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