احدث الأخبار

منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش
منطقة عسير
 “مايكروسوفت” تعلن عن نظام تشغيل “ويندوز 11” ونهاية عصر تطبيق “سكايب”
أبرز المواد
 موجة حر قياسية في أمريكا وكندا تقتل 45 في ولاية أوريجون
أبرز المواد
 دراسة جديدة تكشف ما يمكن أن يبطل الضرر الناجم عن قلة النوم لدى المصابين بالأرق!
صحة
 إيطاليا تعلن إكمال انسحاب قواتها من أفغانستان
أبرز المواد
 ” الصحة ” توضح 6 أوبئة كانت تفتك بالبشرية وقضت عليها اللقاحات
أبرز المواد
 انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز المواد
 شركة أرامكو للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة
الاقتصاد
 نتائج مخيّبة للآمال للقاح “كيورفاك” الألماني المضادّ لكورونا
أبرز المواد
 وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن 88 عاما
أبرز المواد
 طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية
أبرز المواد
 نصائح “ذهبية” لمواجهة السمنة.. أطعمة تضمن الشبع دون “إفساد الحمية”
أبرز المواد
منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش

منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش

منطقة عسير
“مايكروسوفت” تعلن عن نظام تشغيل “ويندوز 11” ونهاية عصر تطبيق “سكايب”

“مايكروسوفت” تعلن عن نظام تشغيل “ويندوز 11” ونهاية عصر تطبيق “سكايب”

أبرز المواد
موجة حر قياسية في أمريكا وكندا تقتل 45 في ولاية أوريجون

موجة حر قياسية في أمريكا وكندا تقتل 45 في ولاية أوريجون

أبرز المواد
دراسة جديدة تكشف ما يمكن أن يبطل الضرر الناجم عن قلة النوم لدى المصابين بالأرق!

دراسة جديدة تكشف ما يمكن أن يبطل الضرر الناجم عن قلة النوم لدى المصابين بالأرق!

صحة

منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش

منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش
http://almnatiq.net/?p=999430
المناطق - عسير

أكد معيض عوض خزيم والد المريض عوض معيض، ضحية الإهمال من قبل مستشفى ظهران الجنوب وكانت نتيجتها بتر قدمه اليمنى، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة ضد المستشفى وجميع من شاركوا في الإهمال الذي تعرض له ابنه، وأكد أنه تم منع عدد من الأطباء والمختصين من السفر ومغادرة البلاد حتى يتم الانتهاء من جميع التحقيقات وإظهار النتائج.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاب عوض معيض خزيم بتقديم المساعدة لأفراد من المرابطين بالحد الجنوبي تعطلت سيارتهم على أحد الطرق، ليتعرض لحـادث مروري نتج عنه كسور في رجله وقطع في الشرايين والأوردة.

ونقل عوض إلى مستشفى ظهران الجنوب لتلقي العلاج وجلس فيه قرابة الشهر، لكن قدمه تسممت وتآكلت وأصيبت بالبكتيريا حتى قرر الأطباء إخضاعه لعملية جراحية أخرى قاموا خلالها ببتر القدم اليمنى من فوق الركبة.

واتهم معيض عوض والد الشاب وفقاً لـ “الوطن”، المستشفى بالإهمال والتسيب وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج ابنه، ما أدى إلى فقدانه قدمه، ليتقدم بشكوى لوزارة الصحة التي قررت منع عدد من الأطباء والمختصين من السفر ومغادرة البلاد حتى الانتهاء من التحقيق.

وطالب الوالد بنقل ابنه إلى أحد المستشفيات المتخصصة لمواصلة علاجه وتأهيله وتأمين طرف صناعي لقدمه المبتورة، وكذلك تأهيله نفسياً للصدمة التي لحقت به، وعدم التهاون في محاسبة المقصرين وتعويض ابنه عما لحقه من أضرار.

روابط ذات صلة

إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”

إدارة المخدرات بأبها تشارك في ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”
تقني عسير يشارك في مبادرة حسن الوفادة

تقني عسير يشارك في مبادرة حسن الوفادة
جمعية العوق البصري ببريدة في زيارة لـ “بر أبها”

جمعية العوق البصري ببريدة في زيارة لـ “بر أبها”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*