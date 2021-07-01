منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش

المناطق - عسير

أكد معيض عوض خزيم والد المريض عوض معيض، ضحية الإهمال من قبل مستشفى ظهران الجنوب وكانت نتيجتها بتر قدمه اليمنى، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة ضد المستشفى وجميع من شاركوا في الإهمال الذي تعرض له ابنه، وأكد أنه تم منع عدد من الأطباء والمختصين من السفر ومغادرة البلاد حتى يتم الانتهاء من جميع التحقيقات وإظهار النتائج.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاب عوض معيض خزيم بتقديم المساعدة لأفراد من المرابطين بالحد الجنوبي تعطلت سيارتهم على أحد الطرق، ليتعرض لحـادث مروري نتج عنه كسور في رجله وقطع في الشرايين والأوردة.

ونقل عوض إلى مستشفى ظهران الجنوب لتلقي العلاج وجلس فيه قرابة الشهر، لكن قدمه تسممت وتآكلت وأصيبت بالبكتيريا حتى قرر الأطباء إخضاعه لعملية جراحية أخرى قاموا خلالها ببتر القدم اليمنى من فوق الركبة.

واتهم معيض عوض والد الشاب وفقاً لـ “الوطن”، المستشفى بالإهمال والتسيب وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج ابنه، ما أدى إلى فقدانه قدمه، ليتقدم بشكوى لوزارة الصحة التي قررت منع عدد من الأطباء والمختصين من السفر ومغادرة البلاد حتى الانتهاء من التحقيق.

وطالب الوالد بنقل ابنه إلى أحد المستشفيات المتخصصة لمواصلة علاجه وتأهيله وتأمين طرف صناعي لقدمه المبتورة، وكذلك تأهيله نفسياً للصدمة التي لحقت به، وعدم التهاون في محاسبة المقصرين وتعويض ابنه عما لحقه من أضرار.