احدث الأخبار

الداخلية: تدشين (8) مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق الرين – بيشة
محليات
 منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش
منطقة عسير
 “مايكروسوفت” تعلن عن نظام تشغيل “ويندوز 11” ونهاية عصر تطبيق “سكايب”
أبرز المواد
 موجة حر قياسية في أمريكا وكندا تقتل 45 في ولاية أوريجون
أبرز المواد
 دراسة جديدة تكشف ما يمكن أن يبطل الضرر الناجم عن قلة النوم لدى المصابين بالأرق!
صحة
 إيطاليا تعلن إكمال انسحاب قواتها من أفغانستان
أبرز المواد
 ” الصحة ” توضح 6 أوبئة كانت تفتك بالبشرية وقضت عليها اللقاحات
أبرز المواد
 انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز المواد
 شركة أرامكو للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة
الاقتصاد
 نتائج مخيّبة للآمال للقاح “كيورفاك” الألماني المضادّ لكورونا
أبرز المواد
 وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن 88 عاما
أبرز المواد
 طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية
أبرز المواد
الداخلية: تدشين (8) مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق الرين – بيشة

الداخلية: تدشين (8) مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق الرين – بيشة

محليات
منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش

منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش

منطقة عسير
“مايكروسوفت” تعلن عن نظام تشغيل “ويندوز 11” ونهاية عصر تطبيق “سكايب”

“مايكروسوفت” تعلن عن نظام تشغيل “ويندوز 11” ونهاية عصر تطبيق “سكايب”

أبرز المواد
موجة حر قياسية في أمريكا وكندا تقتل 45 في ولاية أوريجون

موجة حر قياسية في أمريكا وكندا تقتل 45 في ولاية أوريجون

أبرز المواد

الداخلية: تدشين (8) مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق الرين – بيشة

الداخلية: تدشين (8) مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق الرين – بيشة
http://almnatiq.net/?p=999433

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم ، (8) مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق الرين – بيشة، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من (22.000م2).

ويأتي هذا المشروع ضمن خطط وزارة الداخلية لتطوير مقارها الأمنية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاٌ لتطلعات القيادة، إضافة إلى تمكين رجال أمن الطرق من تحقيق الأمن والسلامة المرورية لعابري الطريق ومرتاديه.

حضر التدشين كل من معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة.

روابط ذات صلة

منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش

منع سفر أطباء ومختصين تسببوا في بتر قدم مواطن تعرّض لحـادث خلال مساعدته أفراداً من الجيش
” الصحة ” توضح 6 أوبئة كانت تفتك بالبشرية وقضت عليها اللقاحات

” الصحة ” توضح 6 أوبئة كانت تفتك بالبشرية وقضت عليها اللقاحات
انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*