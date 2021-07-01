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“سعود الطبية”: صرف أكثر من مليون و 300 ألف وصفة علاجية خلال النصف الأول في 2021

“سعود الطبية”: صرف أكثر من مليون و 300 ألف وصفة علاجية خلال النصف الأول في 2021
http://almnatiq.net/?p=999448
المناطق - واس

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الخدمات الصيدلانية عن صرف أكثر من مليون و300 ألف وصفة علاجية، خلال النصف الأول من عام 2021.
وأوضحت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي، بأنه تم تدشين الصيدلية الداخلية في برج النساء والولادة والأطفال وأيضاً الصيدلية الفرعية التي تقوم بخدمة المرضى المنومين في أقسام العناية الحرجة، وذلك في النصف الأول لهذا العام.
وبينت البريكي أن الإدارة فعلت عددًا من المبادرات خلال هذه الفترة، شملت ندوة علمية افتراضية للممارسين الصحيين تحدثت عن أحدث البروتوكولات العلاجية وأمان لقاح كوفيد -19، وعدة محاضرات عن الطرق العلاجية للأمراض المزمنة، كما تم تفعيل دور الصيدلي في صالات الخروج لتقديم المشورة الدوائية للمرضى.
وأبانت أن عدد المستفيدين من خدمة توصيل البريد الدوائي خلال النصف الأول لعام 2021م، بلغ 9544 مريضاً.
يذكر أن إدارة الخدمات الصيدلانية تقدم خدماتها للمرضى المنومين ولمراجعي أقسام الطوارئ، إضافة إلى مراجعي العيادات الخارجية.

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