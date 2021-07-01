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“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز وتطوير رأس المال البشري

“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز وتطوير رأس المال البشري
http://almnatiq.net/?p=999451
المناطق - واس

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية, لتعزيز وتمكين الطموحات الإستراتيجية لرؤية 2030 الخاصة بتطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري، والارتقاء بممارسات الموارد البشرية وفقاً لأفضل المعايير.
ومثل وزارة الموارد البشرية في توقيعها وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري المهندس عبد الله بن علي الكبير، فيما مثل جانب وزارة النقل والخدمات اللوجستية وكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور بن صالح اليامي, وذلك بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم, ومعالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي.
وتسعى الجهتان إلى تفعيل عدد من المبادرات في مجال تطوير رأس المال البشري من خلال تطوير وتدريب القوى العاملة وتبادل الخبرات، ورفع مستوى نضج أنظمة وممارسات الموارد البشرية، وبناء القدرات لشغل الوظائف القيادية، ورفع مستوى القيم المؤسسية والممارسات المصاحبة لها، إضافة إلى التخطيط الممنهج للقوى العاملة بما ينسجم مع الاحتياجات الحالية والتوجهات المستقبلية، وإعداد البرامج لتأهيل المميزين، وتبادل الخبرات من خلال أفضل الممارسات والمنهجيات في هذا المجال.
وتأتي ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخلق علاقات تكاملية وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف قطاعات الدولة وجهاتها وتوسيع نطاق تعاونها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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