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أكثر من 31 ألف مستفيد من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف

أكثر من 31 ألف مستفيد من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف
http://almnatiq.net/?p=999454
المناطق - واس

قدّمت مراكز (تأكد) في الجوف خدماتها لـ 31152 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وخصصت “الصحة” مراكز (تأكد) لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا)، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق (صحتي).
وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.

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