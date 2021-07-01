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قرعة تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يواجه اليابان وأستراليا

قرعة تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يواجه اليابان وأستراليا

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قرعة تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يواجه اليابان وأستراليا

قرعة تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يواجه اليابان وأستراليا
http://almnatiq.net/?p=999463
المناطق - الرياض

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، بمشاركة 12 منتخبا.

وأجريت القرعة في العاصمة الماليزية كوالامبور صباح اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي بحضور ممثلي المنتخبات الـ 12 التي اجتازت المرحلة الثانية من التصفيات، وصولا إلى المرحلة الثالثة الحاسمة، وذلك بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا على العالم.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا، لبنان.

المجموعة الثانية: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.

ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر، في حين يلعب الثالث من كل مجموعة مباريات الملحق.

وستنطلق مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا في 2 سبتمبر 2021، وستنتهي في 29 مارس 2022.

وسيبدأ الأخضر مشواره في التصفيات النهائية بمواجهة فيتنام في الرياض يوم 2 سبتمبر القادم

جدول مجموعة السعودية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

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