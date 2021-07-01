8 جوائز لمنسوبي تعليم القصيم في مسابقة “الأمن الفكري”

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كرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل الفائزين والفائزات من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بجائزة ‫برنامج تعزيز الأمن الفكري التي أطلقها سموه ، والهادفة لتأصيل الأمن الفكري وتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقادته في نفوس أبناءه، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة مساء يوم أمس الثلاثاء، بمقر ديوان الإمارة في مدينة بريدة.

حيث حققت الإدارة العامة ثمان جوائز في مسارات الجائزة “البحث العلمي، القصيدة ،اللوحة المعبرة، الفيلم القصير ” إذ فاز بجائزة “البحث العلمي” كل من المعلم د.عبدالله عبدالعزيز الفهيد من ثانوية الأسياح بعين ابن فهيد في مكتب التعليم بالأسياح و المشرف التربوي يحيى عبدالرحمن التويجري من مكتب التعليم في جنوب بريدة والمرشد الطلابي عبدالعزيز محمد التويجري من ابتدائية أحمد بن حنبل من مكتب التعليم في غرب بريدة ،كما فاز بجائزة القصيدة كل من قائد مدرسة الإمام الذهبي سليمان علي السعوي من مكتب التعليم في غرب بريدة والمعلمة هند فهيد الفهيد من الابتدائية الرابعة والخمسون من مكتب التعليم في شمال بريدة ،وفازت بمسار اللوحة المعبرة المعلمة دلال رزقان المطيري من ابتدائية ومتوسطة القاعية بمكتب التعليم في عقلة الصقور، فيما فاز بجائزة الفيلم القصير المعلمة زوداء زويد الرشيدي من الثانوية الثانية بالشقة من مكتب التعليم في شمال بريدة والطالبة أثير عبدالرحمن الحميد من الثانوية الرابعة عشر بمكتب التعليم في شمال بريدة.

مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح ثمن لسمو أمير منطقة القصيم تكريمه للفائزين والفائزات من منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة ،مشيداً بدور المسابقة في نشر الوعي الأمني والتحصين الفكري وفق الثوابت والقيم الإسلامية والوطنية إضافة لإسهامها في تحفيز أفراد المجتمع على الإبداع في مجالات تعزيز الأمن الفكري ، وبارك المدير العام للفائزين والفائزات وأسرهم على هذا الإنجاز والتميز، الذي يعكس عمق الانتماء وصدق المواطنة ،مبديًا فخره واعتزازه بما قدموه من مشاركات مشرفة والتي تعد ترجمة واقعية لما يكنه أبناء وبنات المنطقة من محبة وولاء وإخلاص للوطن وقادته حفظهم الله.