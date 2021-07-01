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“واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف

“واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف

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“واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف

“واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف
http://almnatiq.net/?p=999478
المناطق - واس

أطلقت لجنة المزارع في محافظة القطيف بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية أمس، مبادرة بيئية بعنوان (واحتنا خضراء) تهدف لإزالة الأنقاض الزراعية والتشوهات البصرية بمزارع واحة القطيف، وإنشاء أول مزرعة نموذجية مخصصة للزوار وبيع المنتجات الزراعية المحلية المحافظة وممارسة الأنشطة الحرفية والفنية فيها، وذلك دعماً للمزارعين والباعة الجائلين.
وتتضمن المبادرة التي شارك فيها أكثر من 90 متطوعاً، قص وإزالة التشوهات الزراعية والبصرية في المزارع والطرق الزراعية والتخلص من الأحراش والحشائش في المناطق الزراعية، وذلك للتقليل من حوادث الحريق في مواقع تجمع المخلفات والمزارع المهملة في المحافظة.
كما تشمل المبادرة تنفيذ حملة توعوية وتثقيفية في مجال الزراعي، وتعزيز الانتماء والحس الوطني، وتوسيع دائرة الوعي البيئي، ونشر ثقافة التطوع، والمساهمة في خدمة المجتمع والمحافظة على الواحة الزراعية.

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