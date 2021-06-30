احدث الأخبار

تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 330 بلاغًا
منطقة الحدود الشمالية
 “واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34
منطقة تبوك
 8 جوائز لمنسوبي تعليم القصيم في مسابقة “الأمن الفكري”
منطقة القصيم
 قرعة تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يواجه اليابان وأستراليا
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تستقبل طلبات الترشّح لانتخابات طائفة محلات “الذهب والمجوهرات”
منطقة المدينة المنورة
 رسميا.. ميسي لم يعد لاعبا لنادي برشلونة
الرياضة
 أكثر من 31 ألف مستفيد من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف
منطقة الجوف
 “الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز وتطوير رأس المال البشري
أبرز المواد
 “سعود الطبية”: صرف أكثر من مليون و 300 ألف وصفة علاجية خلال النصف الأول في 2021
محليات
 “غرفة المدينة المنورة” تطلق خدمة “مساندة الأعمال” الإلكترونية
منطقة المدينة المنورة
 عمران خان: لا يمكن لباكستان أن تصبح شريكا لأمريكا في الحرب مرة أخرى
أبرز المواد
تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 330 بلاغًا

تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 330 بلاغًا

منطقة الحدود الشمالية
“واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف

“واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف

منطقة مكة المكرمة
أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34

أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34

منطقة تبوك
8 جوائز لمنسوبي تعليم القصيم في مسابقة “الأمن الفكري”

8 جوائز لمنسوبي تعليم القصيم في مسابقة “الأمن الفكري”

منطقة القصيم

تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 330 بلاغًا

تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 330 بلاغًا
http://almnatiq.net/?p=999481
المناطق - واس

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر يونيو، 1360 جولة رقابية وباشرت 330 بلاغًا.
وأوضح مدير الفرع أحمد الفايز أن الجولات شملت المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، وجميع منافذ البيع؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقّق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك, داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على “الإنترنت”.

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يشكر الموارد البشرية بالمنطقة على تحقيق المركز الأول كأقل معدل نسبة بطالة في المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي

أمير الحدود الشمالية يشكر الموارد البشرية بالمنطقة على تحقيق المركز الأول كأقل معدل نسبة بطالة في المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي
تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360جولة رقابية على المنشآت التجارية

تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360جولة رقابية على المنشآت التجارية
أمانة الحدود الشمالية تسمح للمطابخ بالذبح خلال أيام عيد الأضحى

أمانة الحدود الشمالية تسمح للمطابخ بالذبح خلال أيام عيد الأضحى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*