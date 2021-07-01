احدث الأخبار

“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني
منطقة نجران
 شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية
أبرز المواد
 اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر
أبرز المواد
 “غرفة الحرب”.. اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة العالمية مع فريق نشر لقاحات كوفيد19
أبرز المواد
 بتنظيم من مركز الملك سلمان.. 45 متطوعاً سعودياً يقدمون خدمات متنوعة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن
أبرز المواد
 دراسة: الطفل المهتم بهذه الألعاب سيصبح ذكيا!
أبرز المواد
 تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 330 بلاغًا
منطقة الحدود الشمالية
 “واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34
منطقة تبوك
 8 جوائز لمنسوبي تعليم القصيم في مسابقة “الأمن الفكري”
منطقة القصيم
 قرعة تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يواجه اليابان وأستراليا
أبرز المواد
“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

أبرز المواد
أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني

أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني

منطقة نجران
شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية

شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية

أبرز المواد
اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر

اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر

أبرز المواد

دراسة: الطفل المهتم بهذه الألعاب سيصبح ذكيا!

دراسة: الطفل المهتم بهذه الألعاب سيصبح ذكيا!
http://almnatiq.net/?p=999484
المناطق - وكالات

توصلت دراسة إلى أن الأطفال الذين يبدون أكثر استمتاعاً بالخدع السحرية يصبحون أطفالًا أكثر فضولًا، وربما يكونون أيضًا أكثر ذكاءً.

بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية، درس باحثون من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور فضول الأطفال من سن 11 شهرًا إلى ثلاث سنوات.

اكتشف الباحثون أن الأطفال، الذين أبدوا اهتماما بالألعاب، التي تحتوي على حيلة ما لتبدو وكأنها خدعة سحرية مثل كرة تظهر وكأنها عبرت من خلال الحائط، هم نفسهم الذين لفت انتباههم ألعاب أو حيل مماثلة عند إعادة اختبارهم بعد 6 أشهر. كما لاحظ فريق الباحثين أن هؤلاء الأطفال، الذين بدوا مفتونين بمثل هذه الخدع السحرية، أصبحوا أطفالًا أكثر فضولًا عند مرورهم باختبارات المرحلة الثانية من الدراسة.

من جهتها، قالت ليزا فيجنسون، أستاذ علم النفس بجامعة جونز هوبكنز وباحثة مشاركة في الدراسة، إن هناك صلة ما بين فضول الطفل واهتمامه بالحيل السحرية، إلى ذلك يمكن أن تكون تلك الصلة بمثابة دلالة يمكن من خلالها توقع مدى فضول الطفل بعدئذ أثناء مرحلة ما قبل المدرسة، ومن الممكن أن يتم توقع “أن الطفل اعتبارًا من سن الثالثة سيكون في حال جيد بشكل خاص ويمكنه تعلم الكثير عن العالم”، بفضل ميزة الفضول.

نهج غير كلاسيكي
لم يُعرف الكثير عن الفضول في العقل قبل اللفظي (مرحلة ما قبل بدء الطفل إجراء أحاديث)، حتى الآن، حيث تمت أن دراسة مثل هذه الظاهرة كانت تقتصر في الغالب على الأطفال الأكبر سنًا والبالغين.

وفقًا للبروفيسور فيجنسون وزملائها، كان الدافع وراء إجراء هذا البحث هو تخطي الإحباط المستمر من النهج الكلاسيكي لدراسة إدراك الرضع.

تنوع فردي
بدأ الفريق البحثي بفرضية تشكك في تفسير الخبراء بسرعة فقد اهتمام بعض الأطفال بالألعاب السحرية أو المفاجئة بأنهم ربما كانوا، على سبيل المثال، جائعين أو مشتتين. وطرح الباحثون فرضية لاستكشاف ما إذا السبب يرجع إلى عنصر تنوع فردي له معنى في الواقع، وربما يكون أحد الدلالات على أن الأطفال الذين يهتمون بالألعاب غير التقليدية “يستجيبون للعالم بشكل مختلف”.

بعد 6 أشهر
توصل الباحثون من خلال التجارب على أطفال بعمر 11 شهرا وبعد أن بلغ عمر 17 شهرًا كان لديهم نفس الاهتمام بالألعاب التي تبدو سحرية أو تتضمن أحداثا مفاجئة. كما لاحظوا أن الأطفال الأقل فضولًا يميلون إلى البقاء غير مهتمين بحلول وقت الاختبار الثاني بعد 6 أشهر.

بسبب جائحة كورونا، اقتصر الجزء الأخير من الدراسة، الذي يتعلق برد فعل الطفل بعد بلوغه عامه الثالث، على إرسال استبيانات موحدة إلى والدي كل طفل، ممن شملهم البحث، لمعرفة ما إذا كانت الاختلافات السابقة في الأطفال تنبئ بالتفكير في المستقبل.

حل المشكلات
أشارت النتائج إلى أن الأطفال، الذين سبق لهم التحديق لفترة أطول في الألعاب والأشياء التي قد تبدو غريبة أو مفاجئة أو سحرية، هم من يميل الآباء إلى تصنيفهم على أنهم أكثر فضولًا في البحث عن المعلومات وحل المشكلات.

ويرى الباحثون أن هذا هو نوع الفضول الذي من المرجح أن يساعد الأطفال في التعرف على العالم من حولهم.

روابط ذات صلة

“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن
شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية

شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية
اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر

اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*