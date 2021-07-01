احدث الأخبار

وزير الأوقاف المصري يعرب عن تقديره لجهود المملكة في خدمة قضايا الأمة والحرمين الشريفين
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني
منطقة نجران
 شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية
أبرز المواد
 اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر
أبرز المواد
 “غرفة الحرب”.. اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة العالمية مع فريق نشر لقاحات كوفيد19
أبرز المواد
 بتنظيم من مركز الملك سلمان.. 45 متطوعاً سعودياً يقدمون خدمات متنوعة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن
أبرز المواد
 دراسة: الطفل المهتم بهذه الألعاب سيصبح ذكيا!
أبرز المواد
 تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 330 بلاغًا
منطقة الحدود الشمالية
 “واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34
منطقة تبوك
 8 جوائز لمنسوبي تعليم القصيم في مسابقة “الأمن الفكري”
منطقة القصيم
وزير الأوقاف المصري يعرب عن تقديره لجهود المملكة في خدمة قضايا الأمة والحرمين الشريفين

وزير الأوقاف المصري يعرب عن تقديره لجهود المملكة في خدمة قضايا الأمة والحرمين الشريفين

أبرز المواد
“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

أبرز المواد
أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني

أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني

منطقة نجران
شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية

شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية

أبرز المواد

بتنظيم من مركز الملك سلمان.. 45 متطوعاً سعودياً يقدمون خدمات متنوعة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن

بتنظيم من مركز الملك سلمان.. 45 متطوعاً سعودياً يقدمون خدمات متنوعة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن
http://almnatiq.net/?p=999487
المناطق - الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث على التوالي حملته التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، والتي يشارك فيها 45 متطوعاً من مختلف التخصصات من المملكة العربية السعودية.
وقدّم الفريق التطوعي الطبي خدماته الصحية لـ 420 مستفيداً منهم 136 طفلاً، فيما استفاد 172 لاجئاً من البرنامج التطوعي في الإسعافات الأولية. كما استفاد من البرنامج التعليمي لـ 170 فرداً من الأطفال اللاجئين بالمخيم، في حين استفادت 58 امرأة من البرنامج التطوعي للدعم النفسي، إلى جانب 30 مستفيداً من برنامج دعم وتمكين المرأة، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ بدء الحملة 850 فرداً.
يذكر أن المركز يسعى لاستقطاب المتطوعين للمشاركة في جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك تلبية للنداء الإنساني، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير العمل التطوعي، ورفع نسبة المتطوعين.

روابط ذات صلة

وزير الأوقاف المصري يعرب عن تقديره لجهود المملكة في خدمة قضايا الأمة والحرمين الشريفين

وزير الأوقاف المصري يعرب عن تقديره لجهود المملكة في خدمة قضايا الأمة والحرمين الشريفين
“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن
شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية

شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*