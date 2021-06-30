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أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني

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أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني

أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني
http://almnatiq.net/?p=999494
المناطق - نجران

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران بجهود مركز المعلومات الوطني بالمنطقة من خلال ما يُقدم من أعمال تطويرية.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة نجران المقدم عبدالهادي بن محمد بن قعوان، ومدير التشغيل والصيانة بالفرع الرائد صالح بن هادي آل همام.
واطلع سموه على تقرير عن إنجازات الفرع خلال العام المنصرم 2020م، متضمناً العديد من الإحصائيات والإنجازات التشغيلية والتكاملية مع الجهات الحكومية والزيارات الميدانية ولقاءات الشراكة والتطوير المهني من حيث القدرات المعرفية وتطوير البيئة الوظيفية، إضافةً إلى الخدمات التي يقدمها الفرع الذراع التشغيلية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لدعم العمل الأمني.

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