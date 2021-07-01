احدث الأخبار

“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني
منطقة نجران
 شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية
أبرز المواد
 اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر
أبرز المواد
 “غرفة الحرب”.. اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة العالمية مع فريق نشر لقاحات كوفيد19
أبرز المواد
 بتنظيم من مركز الملك سلمان.. 45 متطوعاً سعودياً يقدمون خدمات متنوعة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن
أبرز المواد
 دراسة: الطفل المهتم بهذه الألعاب سيصبح ذكيا!
أبرز المواد
 تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 330 بلاغًا
منطقة الحدود الشمالية
 “واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34
منطقة تبوك
 8 جوائز لمنسوبي تعليم القصيم في مسابقة “الأمن الفكري”
منطقة القصيم
 قرعة تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يواجه اليابان وأستراليا
أبرز المواد
“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

أبرز المواد
أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني

أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني

منطقة نجران
شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية

شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية

أبرز المواد
اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر

اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر

أبرز المواد

“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

“الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن
http://almnatiq.net/?p=999504
المناطق - الرياض

أفادت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، بأنه وفقًا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في دولة كوريا الشمالية.

وقال المكتب الصحفي للمنظمة، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن المنظمة ليست على علم بأي حادث خطير يتعلق بتخفيف تدابير مكافحة الأوبئة، عدا تلك التي ذكرتها وسائل الإعلام.

ووفقًا لآخر تحديث حول انتشار عدوى كورونا المستجد، قدمته الحكومة الكورية الشمالية إلى منظمة الصحة العالمية، في 24 يونيو الماضي؛ فإنه لم يتم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في هذا البلد، حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، سابقًا، أن الزعيم كيم جونغ أون، انتقد بشكل حاد، خلال اجتماع للمكتب السياسي لـ”حزب العمال الكوري”، أداء كبار المسؤولين في الحزب الحاكم بسبب “حادث خطير” يتعلق بالإجراءات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؛ الأمر الذي خلق تهديدًا لسلامة الشعب والبلاد.

روابط ذات صلة

شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية

شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية
اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر

اليونيسيف : الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعرّض أطفاله للخطر
“غرفة الحرب”.. اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة العالمية مع فريق نشر لقاحات كوفيد19

“غرفة الحرب”.. اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة العالمية مع فريق نشر لقاحات كوفيد19

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*