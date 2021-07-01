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وزارة الثقافة تعلن شهر ديسمبر موعداً لاستقبال ترشيحات الدورة الثانية من مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”

وزارة الثقافة تعلن شهر ديسمبر موعداً لاستقبال ترشيحات الدورة الثانية من مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”

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وزارة الثقافة تعلن شهر ديسمبر موعداً لاستقبال ترشيحات الدورة الثانية من مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”

وزارة الثقافة تعلن شهر ديسمبر موعداً لاستقبال ترشيحات الدورة الثانية من مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”
http://almnatiq.net/?p=999511
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الثقافة عن بدء أعمال الدورة الثانية من مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”، حيث ستباشر اللجان العاملة نشاطها لوضع التصورات الخاصة بالترشيحات وفق المسارات المقررة للجوائز، على أن تبدأ مرحلة استقبال الترشيحات من عموم الجمهور والمجتمع الثقافي في شهر ديسمبر المقبل من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة.
واعتمدت الوزارة شهر ديسمبر موعداً ثابتاً في كل عام لبدء استقبال الترشيحات في كل دورة من دورات مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، وتتضمن مسارات المبادرة 14 جائزة ثقافية تُمنح بشكلٍ دوري لأهم الإنجازات الثقافية التي يحققها الأفراد السعوديون أو المؤسسات الثقافية الناشطة في المملكة، وهي: جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى جائزة الأفلام، جائزة الأزياء، جائزة الموسيقى، جائزة التراث الوطني، جائزة الأدب، جائزة المسرح والفنون الأدائية، جائزة الفنون البصرية، جائزة فنون العمارة والتصميم، جائزة فنون الطهي، جائزة النشر، جائزة الترجمة.
وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية” ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك للاحتفاء بالمنجزات والمساهمات الثقافية للأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية. وقدّمت الوزارة الدورة الأولى من المبادرة في يونيو 2020م، وتوجت الفائزين بجوائزها في حفل أقيم في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض في شهر أبريل الماضي.

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