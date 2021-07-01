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“البيئة” تكثيف أعمال مكافحة “نواقل الأمراض” خلال موسم الحج

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“البيئة” تكثيف أعمال مكافحة “نواقل الأمراض” خلال موسم الحج

“البيئة” تكثيف أعمال مكافحة “نواقل الأمراض” خلال موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=999512
المناطق - الرياض

كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض بالعاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة لها، وذلك من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة تسهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها سنوياً وفقاً للخطة التشغيلية، لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة كعرفات، ومزدلفة، ومنى ” سواء بالعاصمة المقدسة أو بالمحافظات التي تحيط بها .
من جانبه أبان مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أنه تم تشكيل حملة مشتركة مع أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الإصحاح البيئي، وبين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ممثلة بمركز نواقل الأمراض، لتكثيف أعمال الاستكشاف والرش والمكافحة للبعوض الناقل للأمراض في المشاعر المقدسة، للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، قبل أداء مناسك الحج لعام 1442 هـ .

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