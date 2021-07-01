احدث الأخبار

انطلاق فعاليات مهرجان “محاصيلنا الزراعي” بعنيزة
منطقة القصيم
 أمير منطقة نجران يعزي اللواء قحاط
منطقة نجران
 صحة المدينة المنورة تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بلقاح ” فايزر “
منطقة المدينة المنورة
 أمانة الشرقية تنفذ 1648 جولة رقابية وتغلق 7 منشآت مخالفة
المنطقة الشرقية
 “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تبدأ اليوم أولى مراحل الفحص المهني
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد محمد هاشمي
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تنفذ فرضية انهيار مبنى لاختبار خطة الطوارئ
منطقة الرياض
 أمطار رعدية على اضم الطائف والعرضيات وميسان
منطقة مكة المكرمة
 وزير الأوقاف المصري يعرب عن تقديره لجهود المملكة في خدمة قضايا الأمة والحرمين الشريفين
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على تقرير مركز المعلومات الوطني
منطقة نجران
 شاهد.. احتراق ناقلة بنزين تحت جسر مزعل بطريق القويعية
أبرز المواد
انطلاق فعاليات مهرجان “محاصيلنا الزراعي” بعنيزة

انطلاق فعاليات مهرجان “محاصيلنا الزراعي” بعنيزة

منطقة القصيم
أمير منطقة نجران يعزي اللواء قحاط

أمير منطقة نجران يعزي اللواء قحاط

منطقة نجران
صحة المدينة المنورة تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بلقاح ” فايزر “

صحة المدينة المنورة تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بلقاح ” فايزر “

منطقة المدينة المنورة
أمانة الشرقية تنفذ 1648 جولة رقابية وتغلق 7 منشآت مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ 1648 جولة رقابية وتغلق 7 منشآت مخالفة

المنطقة الشرقية

انطلاق فعاليات مهرجان “محاصيلنا الزراعي” بعنيزة

انطلاق فعاليات مهرجان “محاصيلنا الزراعي” بعنيزة
http://almnatiq.net/?p=999522
المناطق - عنيزة

انطلقت أمس، فعاليات مهرجان محاصيلنا الزراعي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة ويستمر لمدة عشرة أيام، في مدينة القصيم الغذائية شرق عنيزة.
واطلع رئيس غرفة عنيزة المشرف العام على المهرجان نزار بن حمد الحركان، على الأركان المشاركة في المهرجان من مختلف مناطق المملكة، وما تحتويه من محاصيل متنوعة في مسارات الخضار والفواكه والعصائر، والحبوب، والعسل، وزيت الزيتون، والأزهار، والنباتات الصحراوية، بالإضافة إلى مسار الآليات، والمعدات الكهربائية، ومسار أجهزة الري الحديث.
وبين الحركان أن المهرجان يفتح باب المشاركة بالمجان لجميع المشاركين واضعاً على عاتقه المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، من خلال تسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من مقومات غذائية متعددة تؤكد الاهتمام بالأمن الغذائي، مفيداً أن المهرجان يُعد فرصة تسويقية متميزة بالإضافة إلى تفعيل جانب التصدير وإيجاد فرص العمل للشباب.
ويشتمل المهرجان على عدة أركان منها، ركن جمعية أمان لمكافحة التدخين، وركن جمعية سكر للتوعية الصحية بمرض السكري، وركن جمعية أبوة، وركن جمعية الغضا البيئية، وأركان الضيافة والجلسات الشعبية وأركان الأسر المنتجة التي تنوعت بين الأشغال اليدوية والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التثقيفية المتنوعة وورش العمل والدورات الزراعية التي تنفذها الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

روابط ذات صلة

8 جوائز لمنسوبي تعليم القصيم في مسابقة “الأمن الفكري”

8 جوائز لمنسوبي تعليم القصيم في مسابقة “الأمن الفكري”
تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل

تعليم البكيرية يطلق مخيماً صيفيًا للموهبة في جامعة الراجحي … الشهر المقبل
المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم تختتم فعاليات المعرض التوعوي ببريدة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم تختتم فعاليات المعرض التوعوي ببريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*