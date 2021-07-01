انطلاق فعاليات مهرجان “محاصيلنا الزراعي” بعنيزة

المناطق - عنيزة

انطلقت أمس، فعاليات مهرجان محاصيلنا الزراعي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة ويستمر لمدة عشرة أيام، في مدينة القصيم الغذائية شرق عنيزة.

واطلع رئيس غرفة عنيزة المشرف العام على المهرجان نزار بن حمد الحركان، على الأركان المشاركة في المهرجان من مختلف مناطق المملكة، وما تحتويه من محاصيل متنوعة في مسارات الخضار والفواكه والعصائر، والحبوب، والعسل، وزيت الزيتون، والأزهار، والنباتات الصحراوية، بالإضافة إلى مسار الآليات، والمعدات الكهربائية، ومسار أجهزة الري الحديث.

وبين الحركان أن المهرجان يفتح باب المشاركة بالمجان لجميع المشاركين واضعاً على عاتقه المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، من خلال تسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من مقومات غذائية متعددة تؤكد الاهتمام بالأمن الغذائي، مفيداً أن المهرجان يُعد فرصة تسويقية متميزة بالإضافة إلى تفعيل جانب التصدير وإيجاد فرص العمل للشباب.

ويشتمل المهرجان على عدة أركان منها، ركن جمعية أمان لمكافحة التدخين، وركن جمعية سكر للتوعية الصحية بمرض السكري، وركن جمعية أبوة، وركن جمعية الغضا البيئية، وأركان الضيافة والجلسات الشعبية وأركان الأسر المنتجة التي تنوعت بين الأشغال اليدوية والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التثقيفية المتنوعة وورش العمل والدورات الزراعية التي تنفذها الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.