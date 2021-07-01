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انطلاق فعاليات مهرجان “محاصيلنا الزراعي” بعنيزة

انطلاق فعاليات مهرجان “محاصيلنا الزراعي” بعنيزة

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أمير منطقة نجران يعزي اللواء قحاط

أمير منطقة نجران يعزي اللواء قحاط

منطقة نجران
صحة المدينة المنورة تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بلقاح ” فايزر “

صحة المدينة المنورة تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بلقاح ” فايزر “

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أمانة الشرقية تنفذ 1648 جولة رقابية وتغلق 7 منشآت مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ 1648 جولة رقابية وتغلق 7 منشآت مخالفة

المنطقة الشرقية

صحة المدينة المنورة تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بلقاح ” فايزر “

صحة المدينة المنورة تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بلقاح ” فايزر “
http://almnatiq.net/?p=999524
المناطق - المدينة المنورة

بدأت صحة منطقة المدينة المنورة تقديم الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق ” صحتي ” .
ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، حفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم.

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