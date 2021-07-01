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الدكتور الربيعة يلتقي بالمدير العام المساعد لشؤون الاستجابة للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية

الدكتور الربيعة يلتقي بالمدير العام المساعد لشؤون الاستجابة للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية
http://almnatiq.net/?p=999538
المناطق - الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم في مدينة برينديزي بجمهورية إيطاليا، المدير العام المساعد لشؤون الاستجابة للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور إبراهي سوسي فول، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول القضايا الإنسانية.
وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين والدور الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز في تقديم برامج صحية متعددة للدول ذات الاحتياج.
وأشاد الدكتور فول بالجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية والدور المهم الذي تؤديه بالشراكة مع المنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تخفيف معاناة كثير من الشعوب في العالم.
يذكر أن المركر قد نفذ بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية 21 مشروعا في العديد من الدول على رأسها اليمن، اشتملت على تقديم الدعم والمساعد في مواجهة جائحة كورونا، وتوفير محطات للأكسجين، ومكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وتقديم خدمات التغذية الأساسية للأطفال، وتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي، إضافة الى انشاء وتهيئة العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 141 مليون دولار أمريكي.

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