الرياض .. قلب المملكة النابض بالأضواء والحياة والأجواء السياحية

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دخول إلى مساحة من الجمال والحيوية، الوصول إلى مدينة الرياض يشبه الوقوف في منتصف دائرة الضوء والتنبه، شعور بالرغبة الملحة في خوض تجربة استثنائية لا ينقصها سوى الاستعداد الجيد الذي يسبق موعد الرحلة والسياحة.

قبل الحقيبة والخريطة، يبدأ الاستعداد للدهشة بكتابة قوائم مناسبة لنهار الرياض، الأمر الذي يتيح لك الفرصة لمشاهدة كل زاوية بانعكاس رائع ومبهج لأشعة الشمس والتي تمنح الأماكن بدورها المزيد من التوهج والسحر، لأن الظلال أيضًا تتكفل بصناعة مشاهد متحركة تبرهن أنه في العاصمة فقط؛ يمكن لكل شيء أن يعبر عن حضوره برفاهية أخاذة.

في الوقت نفسه لا يمكن التغافل عن التأهب للاستمتاع برقة ليالي الرياض العذبة، حيث تدفعك للانجذاب نحو الأماكن المليئة بالحيوية في الأحياء وكل الشوارع، إحساس مفعم بالحماسة لاكتشاف مدينة تسمح للشعور والخطوات والتجارب أن تكبر وتتسع وتتلون.

الخيارات في مدينة الرياض لا تنتهي، متنوعة ومتجددة وتتحدى الملل، وبمجرد أن تختار وجهتك ستدهشك الوفرة، سترغب بالمزيد من الوقت لأنك ستصادف في كل مرة ما يشدك لاكتشافه وما يثير إعجابك لتجربته، لذلك قد يساعدك البحث المسبق في ترتيب قائمة الأماكن التي ستزورها ويبعد عنك شعور الحيرة المربك.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أعلنت عبر منصة “روح السعودية” عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار “صيفنا على جوك”، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها الرياض، ويقدم من خلالها ما يزيد عن 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.