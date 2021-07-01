احدث الأخبار

“المواصفات السعودية” تختتم فعاليات مبادرة “ساعة استشارة”
محليات
 جامعة أم القرى تتيح القبول لمن تعدى 25 عاماً وفق ضوابط محددة
منطقة مكة المكرمة
 مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية
منطقة مكة المكرمة
 الشؤون الإسلامية والأوقاف المصرية توقعان برنامجًا تنفيذيًا لتبادل الخبرات في الأوقاف وحصرها وتوثيقها واستثمارها
أبرز المواد
 الرياض .. قلب المملكة النابض بالأضواء والحياة والأجواء السياحية
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي في نسختها 11
منطقة القصيم
 الصحة: 1534 حالة إصابة جديدة بكورونا و 13 حالات وفيات
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يلتقي بالمدير العام المساعد لشؤون الاستجابة للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية
أبرز المواد
 مجلس إدارة “تقييم” يعتمد معايير تقييم أضرار المركبات
أبرز المواد
 سعر نفط برنت يرتفع إلى 75.58 دولارًا
أبرز المواد
 “الصادرات السعودية” تنظّم بعثة تجارية سعودية عراقية افتراضياً بمشاركة 45 شركة
أبرز المواد
 “البيئة” تكثيف أعمال مكافحة “نواقل الأمراض” خلال موسم الحج
أبرز المواد
“المواصفات السعودية” تختتم فعاليات مبادرة “ساعة استشارة”

“المواصفات السعودية” تختتم فعاليات مبادرة “ساعة استشارة”

محليات
جامعة أم القرى تتيح القبول لمن تعدى 25 عاماً وفق ضوابط محددة

جامعة أم القرى تتيح القبول لمن تعدى 25 عاماً وفق ضوابط محددة

منطقة مكة المكرمة
مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

منطقة مكة المكرمة
الشؤون الإسلامية والأوقاف المصرية توقعان برنامجًا تنفيذيًا لتبادل الخبرات في الأوقاف وحصرها وتوثيقها واستثمارها

الشؤون الإسلامية والأوقاف المصرية توقعان برنامجًا تنفيذيًا لتبادل الخبرات في الأوقاف وحصرها وتوثيقها واستثمارها

أبرز المواد

جامعة أم القرى تتيح القبول لمن تعدى 25 عاماً وفق ضوابط محددة

جامعة أم القرى تتيح القبول لمن تعدى 25 عاماً وفق ضوابط محددة
http://almnatiq.net/?p=999549
المناطق - مكة المكرمة

بادرت جامعة أم القرى في حصر ودراسة حالات وأوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة ممن تعدت أعمارهم 25 سنة أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من المرحلة الثانوية، ولم يتمكنوا من اكمال تعليمهم الجامعي بسبب ظروف قاهرة أعاقتهم عن الالتحاق بالجامعة.
وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي أن الجامعة ستتيح القبول للمتقدمين بعد تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للطلبة المتأخرين، وتفنيد الطلبات لعرضها على اللجان والمجالس العلمية المختصة لإقرار الاستحقاق والموافقة على اكمال إجراءات القبول من عدمه، حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة.
وأضاف أن جميع إجراءات القبول والتسجيل في الجامعة إلكترونية 100٪؜ ومحوكمة بالكامل، مهيباً بالمتقدمين والمتقدمات للرجوع للمصادر الرسمية في الجامعة لاستقصاء المعلومات الصحيحة.
رابط التقديم: https://uq.sa/WJX79P.

روابط ذات صلة

مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية
أمطار رعدية على اضم الطائف والعرضيات وميسان

أمطار رعدية على اضم الطائف والعرضيات وميسان
“واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف

“واحتنا خضراء” مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*