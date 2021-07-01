أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي في نسختها 11

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي في نسختها الـ 11 ، التي أقيمت في قاعة الدرعية بإمارة القصيم بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الرشيد، ومدير عام صندوق الموارد البشرية ” هدف ” تركي الجعويني ، والمدير التنفيذي للتصديق الرقمي نايف العتيبي.

وأكد سموه أن الجائزة على مدار 11 عاماً محفزة وداعمة لشباب وفتيات الوطن العصاميين والعصاميات، وتتويج لمسيرة كفاحهم وعصاميتهم وتفتح لهم آفاقاً جديدة نحو الريادة في الأعمال .

وبين سمو أمير القصيم أن ” جائزة الشاب العصامي” تبرهن على همّة وعصامية أبناء المنطقة، ومدى شغفهم وحبهم للأعمال التجارية، واعتمادهم على أنفسهم، ليكونوا فاعلين في تنمية ودعم اقتصاد الوطن بمختلف المجالات.

وتخلل حفل التكريم استعراض لتجربة الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي خلال السنوات الماضية،إلى جانب تقديم عرضٍ مرئيٍ يحكي مسيرة جائزة الشاب العصامي على مدار 10 أعوام بدعم من سمو أمير منطقة القصيم، حيث بلغ عدد الفائزين والفائزات بالجائزة 152 شخصاً.

كما شهد الحفل لقاء مع شخصية الجائزة الشيخ عبدالله العثيم الذي تحدث عن تجربته العصامية ونجاح فكرة الشاب العصامي واستمراريتها لسنوات.

من جانبه بيّن عضو لجنة التحكيم في الجائزة أحمد الخضر أن ما يميز الجائزة هو دعم سمو أمير القصيم سعياً لتطويرها وتحسينها ، مشيراً إلى أن الجائزة شملت 8 مجالات في الزراعة والتقنية والتجاري والحرفي والخدمي والصناعي والإعلام الجديد والاجتماعي والإنساني ، لافتاً أنه تم إعادة صياغة اللائحة التنظيمية وإضافة بعض المعايير و المجالات الجديدة، وفقاً لرؤية المملكة 2030 ،مؤكداً أن هذه الدورة ترشح لها 78 مرشحاً ومرشحة، وتم تحديد الفائزين وفقاً لمجالات الجائزة.

بعد ذلك كرم سمو أمير القصيم الفائزين والفائزات وهم كل من : الأول عادل الرشيدي، بدر القبلان، معتز الدخيل، نواف الدخيل، فهد العييري، حمود الجلهمي، عبدالعزيز الحمياني، منيرة العريني، أسماء المالكي، الجوهرة السواجي، خالد المنصور، أفنان الرشودي.

ودشن سموه مبادرة بنك التنمية الاجتماعية جادة 30 لدعم الشباب العصاميين ، كما بارك سموه انطلاقة النسخة الثانية عشرة لجائزة الشاب العصامي ، متمنياً لجميع أبناء المنطقة التوفيق والسداد.