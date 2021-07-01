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“المواصفات السعودية” تختتم فعاليات مبادرة “ساعة استشارة”

“المواصفات السعودية” تختتم فعاليات مبادرة “ساعة استشارة”

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“المواصفات السعودية” تختتم فعاليات مبادرة “ساعة استشارة”

“المواصفات السعودية” تختتم فعاليات مبادرة “ساعة استشارة”
http://almnatiq.net/?p=999551
المناطق - الرياض

اختتمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فعاليات مبادرة “ساعة استشارة”، التي أطلقتها بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1يوليو 2021م، حيث قدمت من خلالها 81 جلسة استشارية مجانية استفاد منها أكثر من 75 منشأة بواقع 60 ساعة استشارية، ضمن الجهود الحكومية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وهدفت المبادرة التي أطلقتها المواصفات السعودية إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نظم إدارة الجودة، ورفع الوعي بالمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ قدم خبراء المواصفات السعودية عدداً من الجلسات الاستشارية في مجالات نظم الإدارة والجودة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وبرنامج سلامة المنتجات، ودعم المنشآت.
وتأتي هذه المبادرة امتداداً لبرامج دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها المواصفات السعودية بالتعاون مع “منشآت”، التي تسهم في نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويساعدها على مواكبة متطلبات السوق، والإسهام في تسهيل بدء الأعمال، وتعزيز فرص النمو، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

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