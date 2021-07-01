“سابك” أفضل شركة عالميًا في ممارسات الاقتصاد الدائري للبلاستيك للعام 2021

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أحرزت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” جائزة أفضل شركة عالمية لعام 2021م في ممارسات الاستدامة والاقتصاد الدائري لإعادة تدوير البلاستيك المستعمل وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، بناء على اختيار شركة (فروست آند سوليفان) للاستشارات والأبحاث، بعد تحليل السوق العالمية في إطار البرنامج المخصص لتكريم (أفضل الممارسات لعام 2021م).

ففي كل عام، تقدم (فروست آند سوليفان) جائزة (أفضل شركة خلال العام) للشركات ذات الأداء المتميز في إستراتيجية النمو والتنفيذ في مجال أعمالها، والشركات ذات المستويات العالية في ابتكار المنتجات والتقنيات، وكذلك الأداء الريادي على مستوى القيمة المقدمة للزبائن والنشاط في السوق.

ومنحت (فروست آند سوليفان) جائزة العام الحالي لشركة “سابك” نظير جهودها في دفع عجلة تطوير الاقتصاد الدائري للبلاستيك المستعمل، والتزامها بالابتكار والتقنية في إطار الشراكات الرائدة.

وقالت أخصائية الدراسات البحثية في مجال أفضل الممارسات ريانا بارنارد: “حظيت باقة خدمات ومنتجات (تروسيركل™) التي تقدمها “سابك” بقبول واعتماد كبيرين بين الشركات التي تبحث عن حلول مجدية تجاريًا وبيئيًا، ومع التزامها العميق بالابتكار والتقنية، مدعومًا بالشراكات الرائدة والتميز القيادي؛ فإن “سابك” مستعدة تمامًا لمواصلة قيادة السوق العالمية في مجال حلول المواد الأكثر استدامة”.

وأكد مدير عام البلاستيكيات الهندسية وحلول الأسواق بوحدة العمل الإستراتيجية للبتروكيماويات في “سابك” عبد الله العتيبي، التزام الشركة بـ”إيجاد حلول مبتكرة، بما في ذلك باقة منتجات وخدمات (تروسيركل™)، التي ستساعد في تحويل صناعتنا من نهج الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، ولتحقيق هذه الغاية، تتعاون الشركة مع مجموعة واسعة من الشركاء على مستوى العالم عبر سلسلة القيمة سعيًا إلى تحقيق رؤيتها الخاصة بإتمام دورة التعامل من النفايات البلاستيكية والتحرك نحو مستقبل دائري مستدام.

يذكر أن “سابك” أطلقت في عام 2019م باقة منتجاتها وخدماتها (تروسيركل™) للمساعدة في تزويد الزبائن بحلول أكثر استدامة، ومساندة الجهود لإتمام دورة التعامل مع النفايات البلاستيكية، ومنع البلاستيك المستعمل من التحول إلى نفايات، وفي إطار هذا البرنامج، الذي يتضمن تصاميم مخصصة لإعادة التدوير، ومنتجات متجددة معتمدة من مواد لقيم حيوية، ومنتجات مُعاد تدويرها ميكانيكيًا، أطلقت “سابك” منتجاتها الدائرية المعتمدة الرائدة التي تعتمد على عملية إعادة تدوير متقدمة للبلاستيك المختلط والمستعمل. وحظيت المحاولات الأولي لإدخال هذه المنتجات إلى السوق بقبول وطلب غير مسبوقين من قبل الشركات التي تبحث عن حلول مجدية اقتصاديًا وبيئيًا، والتزامًا بتشجيع استخدام البلاستيك المعاد تدويره، كانت “سابك” من أولى الشركات التي أثبتت التزامها بالاستثمار في عملية إعادة التدوير المتقدمة، ويتم حاليًا إنشاء أول مصنع تجاري في العالم في موقع خيلين بهولندا، وتتعاون الشركة مع جميع الأطراف في سلسلة القيمة من أجل دفع التغيير المنهجي وتهيئة الظروف المناسبة للاقتصاد الدائري، من خلال إعادة تشكيل الثقافة والوعي لدى المجتمع والقطاع الصناعي، ووضع الأطر والهياكل المنظمة.

وتمنح جوائز (فروست آند سوليفان) للشركات صاحبة أفضل الممارسات في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، من أجل تسليط الضوء على الإنجاز المتميز والأداء المتفوق في مجالات القيادة، والابتكار التقني، وخدمة الزبائن، وتطوير المنتجات الإستراتيجية، ويقوم محللو الصناعة بمقارنة أداء المشاركين في السوق ويقيسون الأداء من خلال المقابلات المتعمقة والدراسات التحليلية والأبحاث الثانوية المكثفة لتحديد أفضل الممارسات في الصناعة.