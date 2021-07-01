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وزير الصحة يُكرم مركز 937 لحصوله على جائزة قمة “جي” الشرق الأوسط 2021

وزير الصحة يُكرم مركز 937 لحصوله على جائزة قمة “جي” الشرق الأوسط 2021
http://almnatiq.net/?p=999553
المناطق - الرياض

كرّم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم في مكتبه بديوان الوزارة مركز اتصال الصحة 937 نظير حصول المركز على جائزة أبطال تجربة العملاء “‏CX Hero’s” ضمن جوائز قمة “جي” الشرق الأوسط 2021م ، حيث تم منح المركز هذه الجائزة تكريماً للجهود الفريدة التي قام بها خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ أسهم المركز بدور فاعل وكانت له مبادرات نوعية خلال الجائحة من خلال توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة حول فيروس كورونا وأسهم في دحض الشائعات المتداولة حول فيروس كورونا، كما قام -على مدار الساعة- بالإجابة عن الاستفسارات وتقديم الاستشارات الطبية بخصوص كورونا.
كما عمل المركز كقناة رسمية لتمكين المستفيدين لحجز المواعيد لفحص كورونا عبر تطبيق صحتي وكذلك كقناة رسمية لمنصة التطوع الصحي، فيما أصبح مركز قطاع الأعمال القناة الرسمية لإجراءات كورونا في مقارّ العمل، إضافةً إلى ذلك فقد شارك الفريق التقني في مركز 937 في بناء التقييم الذاتي لتطبيق موعد وكذلك المشاركة في تحديد أولويات المسح النشط وفقاً لآراء المستفيدين.
يشارإلى أن مركز 937 يعمل فيه أكثر من 3000 أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، وتواصل اجتماعي، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الإلكترونية، وامحادثة الفورية في موقع الوزارة)، ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية: ” الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937 – وتويتر @saudimoh937 – والبريد الإلكتروني[email protected] – والمحادثة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي – وتطبيق إشارة لذوي الإعاقة السمعية ( الصم وضعاف السمع )- والشات بوت (المحادثة التفاعلية) عبر واتساب المركز على الرقم920005937 “، ويقوم المركز بتقديم عدة خدمات للمستفيدين منها: ( خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء ، وخدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية ، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين ، والدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية ، وخدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج ، وخدمة الشكاوى والبلاغات ، وخدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية ، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات).

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