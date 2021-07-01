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الشؤون الإسلامية والأوقاف المصرية توقعان برنامجًا تنفيذيًا لتبادل الخبرات في الأوقاف وحصرها وتوثيقها واستثمارها

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الشؤون الإسلامية والأوقاف المصرية توقعان برنامجًا تنفيذيًا لتبادل الخبرات في الأوقاف وحصرها وتوثيقها واستثمارها

الشؤون الإسلامية والأوقاف المصرية توقعان برنامجًا تنفيذيًا لتبادل الخبرات في الأوقاف وحصرها وتوثيقها واستثمارها
http://almnatiq.net/?p=999557
المناطق - الرياض

وقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في جدة , البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية في مجالات الشؤون الإسلامية مع معالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة.
وتضمن البرنامج التنفيذي , تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف وحصرها وتوثيقها وتسجيلها وتنميتها واستثمارها من خلال تواصل وزارة الأوقاف في مصر مع الهيئة العامة للأوقاف في المملكة عبر القنوات الدبلوماسية بحكم الاختصاص، وتفعيل بنود المذكرة من خلال تنفيذ عدد من البرامج للأعوام الخمسة القادمة، وعقد ورشتي عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين، حيث تُعقد الأولى في جمهورية مصر والثانية تُعقد في المملكة.
كما شملت بنود البرنامج تزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر.
واشتمل البرنامج على تبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات والمناسبات الإسلامية التي تعقدها الوزارتان، وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وتحكيم المسابقات، وعقد ورشتي عمل مشتركة في مجال عمارة وصيانة المساجد في البلدين بالتناوب ابتداءً من المملكة.
واختتم البرنامج بتكوين لجنة مصغرة تعقد اجتماعاتها سنويًا بالتناوب -حسب الحاجة- لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في هذا البرنامج.

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