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مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

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فيديو تعليمي و 18 منهج تدريبي

مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية
http://almnatiq.net/?p=999560
المناطق - مكة المكرمة

وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية اتفاقية تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفة التدريبية لتكون منصة تعليمية إلكترونية تساهم في تحقيق سعادة الفرد والأسرة كأحد أهم مقومات برنامج جودة الحياة الأسرية.

وقدّم الأستاذ محمد آل رضي مدير عام جمعية المودة الأسرية شكره وتقديره لشريك هذه المنصة الوقفية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية التي تسهم في بناء منصة إلكترونية تعليمية بنظام moc”” المساقات التعليمية المفتوحة، وستكون مخرجات هذه المنصة 18 منهج تدريبي تحتوي على 740 فيديو تعليمي و7 اختبارات قياس.

وبيّن آل رضي أن المنهج التدريبي في هذه المنصة يحتوي على 5 محاور رئيسية هي الاستعداد الزواجي والعلاقات الأسرية والتخطيط الأسري وتربية الأبناء والانفصال الناجح، وستكون متركزات عمل الأكاديمية هي البناء القيمي والبناء الاجتماعي والتعزيز الروحي، وتتميز هذه المنصة بأنها ستكون مجانية ومتاحة للجميع ومتخصصة في مجال التنمية الأسرية، وتتنوع فيها مجالات التدريب بحضور الدورات المباشرة وكذلك مسار الدورات المسجلة.

وأكدّ الأستاذ محمد أن هذه المنصة ستكون متاحة للجميع وسيستفيد منها مؤسسات القطاع غير الربحي والتعليمي والعسكري، وأن برامج هذه المنصة تستهدف كافة شرائح الأسرة (المرأة، الرجل، الشباب، كبار السن) بحيث تكون هناك برامج مخصصة لكل فئة.

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