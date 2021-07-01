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غرفة الأحساء تُنظّم برنامج (العودة إلي أساسيات الأعمال) لأصحاب المشاريع القائمة والمتعثرة

غرفة الأحساء تُنظّم برنامج (العودة إلي أساسيات الأعمال) لأصحاب المشاريع القائمة والمتعثرة
http://almnatiq.net/?p=999568
الاحساء- المناطق

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال بالتعاون مع مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية برنامج تدريبي بعنوان (العودة إلى أساسيات الأعمال) وذلك يوم الأحد المقبل 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساء، لمدة خمسة أيام.

ويأتي البرنامج ضمن نشاطات المركز المستمرة لتشجيع ودعم ورعاية رواد ورائدات الأعمال وتعزيز جهود ومبادرات تمكين ريادة الأعمال والابتكار والمشاريع الناشئة، وتنمية القدرات والمهارات ونقل الخبرات والتجارب المتميزة ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة بهدف تصحيح مسارها وتطويرها.

ويناقش البرنامج الموجّه لأصحاب المشاريع القائمة والمتعثرة في محاوره الرئيسة كيفية مساعدة صاحب المنشأة في اكتشاف وتحليل وضع المنشأة والتعرّف على أسباب التعثر، وإعادة بناء عمليات تشغيل المشاريع والتنظيم المؤسسي وإنشاء قيمة جديدة للمنشأة بما يساعدها في جذب العملاء وزيادة الأرباح.

كما يتناول البرنامج الذي يتضمن في محاوره بناء نموذج العمل التجاري والخطة التشغيلية للمشروع والتحليل الرباعي للمشروع، ويُقدّمه نُخبة من المدربين والمستشارين السعوديين، فرص إعادة الانطلاق نحو توجيه المنشأة إلى الطريق الصحيح وتحديد أهداف وخطط ومبادرات قابلة للتحقيق.

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