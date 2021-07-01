وزير الصحة يوقع اتفاقية شراكة مجتمعية لتعزيز ثقافة استخدام مقعد المركبات لحديثي الولادة

المناطق - الرياض:

وقع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم اتفاقية شراكة مجتمعية مع مؤسسة مقعد الوقفية ، وذلك لتعزيز ثقافة استخدام المقعد داخل المركبات لحديثي الولادة وتوفير 30 ألف مقعد للأطفال حديثي الولادة وتوزيعها على مستشفيات الولادة التابعة لوزارة الصحة في جميع مناطق المملكة.



وتأتي الاتفاقية تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه من تقديم الدعم في الخدمات الصحية ليشارك القطاع الحكومي, وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق النفع للمجتمع ويخدم المواطنين.



يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية إحدى مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.