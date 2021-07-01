رابط الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

المناطق - الرياض:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج الاختبار التحصيلي فيما يواصل المسجلون في الاختبار للفترات السابقة الاطلاع على نتائج التحصيلي عبر موقع الهيئة أو عبر تطبيق توكلنا.

وفي سياق متصل قال حساب خدمة المستفيدين في الهيئة إنه لا يمكن الاعتراض على نتائج التحصيلي حيث يتم تصحيح ورصد الإجابات آليًا (دون تدخل بشري) وبمراجعة من المختصين قبل الإعلان.

ومن المعروف أن الاختبار التحصيلي يهدف إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية سواء في التخصصات العلمية أو التخصصات النظرية.

ويهدف اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد العلمية التي تم تدريسها في الصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات.

أما اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية، فهدفه قياس مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية حيث تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية: الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا.

ويتيح تطبيق توكلنا الاستعلام عن نتائج التحصيلي حيث يمكن الدخول على تطبيق توكلنا ثم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية وفور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم و التدريب سوف ينبه المستخدم ويظهر نافذة منبثقة فيها نوع الاختبار والنتيجة.



وقال تطبيق توكلنا رداً على سؤال أحد الطلاب: سوف تختفي النتيجة بعد الضغط على موافق ومعرفة نتيجة الاختبار.

كما يمكن الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال موقع الهيئة على الإنترنت.