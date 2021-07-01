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الصحة: التحورات الحالية لكورونا قد تُصيب الأطفال

الصحة: التحورات الحالية لكورونا قد تُصيب الأطفال
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=999581

أكدت وزارة الصحة أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12 – 18 عاما ، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس ، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة منها (1389) حالة حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة -رحمهم الله جميعاً-.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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