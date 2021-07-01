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الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى فيينا

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الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى فيينا

الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى فيينا
http://almnatiq.net/?p=999584
المناطق - الرياض:

استأنفت الخطوط السعودية رحلاتها إلى عاصمة جمهورية النمسا فيينا، حيث غادرت اليوم الرحلة (SV151) بطائرة من طراز إيرباص (A320) من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويأتي ذلك في إطار العودة التدريجية للرحلات الدولية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة في جميع مواقع الخدمة.

وستكون الرحلات المباشرة بين المملكة وفيينا بواقع (8) رحلات أسبوعيًا في الاتجاهين من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فيما ستكون سعة المقاعد في الأسبوع (880) مقعدًا، حيث يتم دراسة أعداد الرحلات والسعة المقعدية واختيار الأوقات المناسبة من قبل فريق متخصص لتخطيط وجدولة شبكة الرحلات مع مراجعتها دوريًا لتتناسب مع رغبات الضيوف.

وتوفر الخطوط السعودية على متن رحلاتها إلى فيينا باقة من الخدمات وفق أعلى معايير الضيافة، كما تقدم عبر برنامجها السياحي “عطلات السعودية” أكثر من (220) باقة سفر في فيينا متكاملة ومتنوعة، تشمل إقامة في الفنادق وخدمة المواصلات وغيرها من الخدمات التي تعزز من تجربة السفر مع الناقل الوطني وتجعلها جديرة بالتكرار.
وكانت الخطوط السعودية قد شغلت منذ تدشين الرحلات بين المملكة وفيينا في عام 2018م أكثر من (640) رحلة في الاتجاهين جرى خلالها نقل ما يزيد على (48,3) ألف ضيف.

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