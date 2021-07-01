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أمير الحدود الشمالية يهنئ تعليم المنطقة بتحقيق المركز الأول في مسابقة “مدرستي تبرمج”

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أمير الحدود الشمالية يهنئ تعليم المنطقة بتحقيق المركز الأول في مسابقة “مدرستي تبرمج”

أمير الحدود الشمالية يهنئ تعليم المنطقة بتحقيق المركز الأول في مسابقة “مدرستي تبرمج”
http://almnatiq.net/?p=999587
المناطق - واس:

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , إدارة تعليم المنطقة بتحقيق المركز الأول في مجموع جوائز مسابقة “مدرستي تبرمج” في فئة إدارة التعليم الأكثر تفعيلاً، وفئتي المدارس والمعلم الأكثر تفعيلاً.

وأكد سموه أن هذا الإنجاز الذي ينعكس إيجابًا على منظومة التعليم, يحفز الجميع على الجد والاجتهاد والمثابرة وتحقيق الجوائز المحلية والدولية في المبادرات والبرامج التي تطلقها وزارة التعليم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م في دعم العلم والتعلم والإبداع والابتكار لأبناء الوطن بمختلف التخصصات والمجالات، مشددًا على أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على التفوق .

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