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أملج.. المحافظ يُعرف بالأقسام التدريبية والتجهيزات في الكلية التقنية

أملج.. المحافظ يُعرف بالأقسام التدريبية والتجهيزات في الكلية التقنية
http://almnatiq.net/?p=999600
المناطق - تبوك:

تفقد محافظ أملج نايف المريخي اليوم التجهيزات والاستعدادات لبدء استقبال العام التدريبي الجديد في الكلية التقنية بأملج بحضور عميد الكلية التقنية المهندس أحمد بن حامد الحربي.

وتعرف المحافظ على كيفية آلية تقديم المتدربين على الكلية التقنية والتخصصات الموجودة مثل الإدارة المكتبية وميكانيكا السيارات والتخصص الجديد التقنية الكهربائية الذي سيفتح العام المقبل.

وبعد ذلك شاهد المحافظ عرض مرئي عن التحول الرقمي الذي تستخدمه الكلية التقنية وتحقيق البيئة التدريبية الملائمة لتخرج سواعد داعمة للوطن كما تفقد اقسام الكلية التقنية والورش الموجودة واستمع لشرح موجز عن كل قسم.

وفي ختام الجولة سجل محافظ أملج كلمة في سجل التشريفات ضمنها عبارات الشكر والثناء.

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