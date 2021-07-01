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وزارة الحج تفرز المتأهلين وترسل رسائل نصية لمن انطبقت عليهم المعايير

وزارة الحج تفرز المتأهلين وترسل رسائل نصية لمن انطبقت عليهم المعايير

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وزارة الحج تفرز المتأهلين وترسل رسائل نصية لمن انطبقت عليهم المعايير

وزارة الحج تفرز المتأهلين وترسل رسائل نصية لمن انطبقت عليهم المعايير
http://almnatiq.net/?p=999613
المناطق - واس:

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد أن الوزارة تعمل على فرز المتأهلين وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم جميع المعايير الصحية والشروط والضوابط.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن عدد الحجاج المسجلين في المرحلة الأولى بلغ 558 ألف طلب إلكتروني تقدم بها المواطنون والمقيمون داخل المملكة حيث بغلت نسبة الذكور منهم 51% بينما نسبة الإناث بلغت 49%، مبينًا أن معالجة الطلبات تمت خلال عشرة أيام عمل من خلال مركز بيانات الحج والعمرة، الذي يعمل به كوادر سعودية شباب وفتيات تم تأهيلهم وتدريبهم.

وأكد المهندس هشام أن الوزارة تعمل منذ سنوات على تطبيق المسار الإلكتروني للتسجيل في الحج والعمرة، حيث تقوم بعمليات تطويرية بشكل مستمر سعيًا لتطوير إستراتيجة الوزارة في استخدام التقنيات، لافتًا الانتباه إلى أنها ارتكزت على عدد من المعايير الصحية التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة وتمت برمجتها في المسار الإلكتروني من خلال التنسيق وإقامة ورش العمل بشكل دائم مع جميع الجهات ذات العلاقة.

ودعا الحجاج إلى مراعاة جميع الاشتراطات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامتهم.

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