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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ17.9 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ17.9 مليون
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المناطق - الرياض:

أبرزت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 17,943,851 جرعة.

ولفتت البيانات إلى أن من بين الجرعات 16.3 مليون جرعة أولى، و1.59 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.35 مليون شخص.

وبينت أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 167.9 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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