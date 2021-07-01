يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو

المناطق - وكالات:

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي، الجدل الدائر حول إمكانية، رحيل نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفى مدير الكرة بنادي يوفنتوس، فيدريكو تشيروبيني وفقًا لـ”سكاي سبورتس” وجود أي مؤشرات على رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق.

وأضاف تشيروبيني أن رونالدو سيعود للانضمام إلى التشكيلة بمجرد انتهاء فترة الراحة بعد مشاركته في بطولة أوروبا.

يذكر أن بعض التقارير أشارت إلى إمكانية رحيل رونالدو، عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.