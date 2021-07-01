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جامعة الملك خالد تتيح 10 خدمات إلكترونية جديدة للطلاب

جامعة الملك خالد تتيح 10 خدمات إلكترونية جديدة للطلاب
http://almnatiq.net/?p=999629
المناطق - عسير:

دشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي وفرتها عمادة القبول والتسجيل للطلاب والطالبات، بهدف تسهيل إجراءاتهم الأكاديمية وتجويدها.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن عدد الخدمات الإلكترونية الجديدة بلغ 10 خدمات مفعلة يمكن للطلاب والطالبات الاستفادة منها من خلال بوابة “أكاديميا”، حيث شملت أبرزها طلبات الحركات الأكاديمية (الإعتذارات، الإستثناءات، إعادة القيد)، بالإضافة إلى البطاقة الرقمية، ومتابعة الطلبات، والنطاقات الطلابية.

وأشار إلى أنه يبرز بين تلك الخدمات خدمة البطاقة الرقمية والتي سيتم من خلالها التعرف على هوية الطالب أو الطالبة دون الحاجة إلى حمل البطاقة الجامعية التقليدية، وذلك من خلال مسح “الباركود” لتظهر بيانات هوية حاملها إضافة إلى احتوائها على معلومات إضافية مثل الجدول الدراسي، ومواعيد المحاضرات، وكذلك مواقع إقامة المحاضرات، لافتاً إلى أن العمادة تعمل خلال الفترة الحالية على ربط حالة الطلاب والطالبات المتعلقة بحصولهم على اللقاح ضد فايروس كورونا من عدمه.

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل تستعد أيضًا لفتح بوابة القبول في الـ 23 من شهر ذي القعدة الجاري.

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