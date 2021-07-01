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“أبشر”: يمكن إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط في هذه الحالة

“أبشر”: يمكن إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط في هذه الحالة
http://almnatiq.net/?p=999632
المناطق - الرياض:

أبرزت منصة “أبشر” الشروط الواجب توافرها لإصدار جواز السفر لأفراد الأسرة لمن هم دون سن 15 عاما، مبينة الحالة التي يصدر فيها لمدة 5 سنوات فقط.

وأوضحت إنه في حال الرغبة بإصدار الجواز لمن هم دون 15 عاما فيجب التحقق من الشروط التالية وهي، ألا يكون قد سبق إصدار هوية وطنية لفرد الأسرة، إضافة إلى وجود عنوان وطني مسجل في البريد السعودي لإيصال الجواز إليه، ووجود الفرد داخل المملكة، وسداد رسوم إصدار الجواز، وألا يكون لدى فرد الأسرة جواز سفر.

ولفتت المنصة إلى أنه يمكن إصدار الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان عمر فرد الأسرة أقل من 15 سنة، وأن الوصول للخدمة يكون من خلال الدخول على خدمات أفراد الأسرة، ومن ثم الضغط على خدمات واختيار إصدار الجواز السعودي.

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