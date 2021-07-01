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تنبؤات بطقس شديد الحرارة على معظم المناطق غدًا

تنبؤات بطقس شديد الحرارة على معظم المناطق غدًا
http://almnatiq.net/?p=999638
المناطق - الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الجمعة)، أن يكون شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية.

كما تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، تمتد الى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وتتأثر سواحل جيزان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتسجل حفر الباطن أعلى درجة حرارة؛ 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة.

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