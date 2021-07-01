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تعرف على أضرار شرب الماء بالليمون على معدة فارغة؟

تعرف على أضرار شرب الماء بالليمون على معدة فارغة؟
http://almnatiq.net/?p=999641
المناطق - الرياض:

يُنصح بشرب الماء بالليمون باستمرار، لفوائده العظيمة في صحة البشرة وترطيب الجسم.

لكن الطبيب الروسي بافيل إيسانباييف المختص في إنقاص الوزن حذر من شرب الماء بالليمون على معدة فارغة لأن التركيز الأمثل لعصير الليمون في الماء هو من بضع قطرات إلى ملعقة كبيرة من 250 مليلتر.

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “إذا كان هناك المزيد من عصير الليمون، فإن الماء يؤثر سلبًا على مينا الأسنان. فالحمض يدمر، لذا فإن التوصيات بشرب الماء بالليمون من خلال الشفاطة أمر منطقي. إن عصير الليمون يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي: يتم إرجاع محتويات المعدة إلى المريء، والتجشؤ الحامض، والغثيان، والحموضة المعوية. يجب على الأشخاص الذين يعانون من التشخيصات المذكورة أعلاه عدم شرب الماء بالليمون، خاصة على معدة فارغة”.

فيتامين سي الموجود في الليمون يعزز امتصاص الحديد. لذا يجب على الأشخاص الذين لديهم فائض من الحديد في الجسم ألا يتناولون المشروب بكثرة: الحديد إذا كان بكميات كبيرة، يكون سامًا ويمكن أن يؤثر على الكبد إذا تراكم.

وأضاف: “هناك تقارير من أشخاص يعانون من الصداع النصفي أن الليمون مثل الحمضيات بشكل عام يمكن أن يسبب نوبة صداع. ومع ذلك، لا يوجد أساس علمي لهذه المعلومات. لم يتم إجراء دراسات جادة حول تأثير الماء مع الليمون على الصحة. جميع الادعاءات حول فوائد أو مخاطر هذا المشروب تستند فقط إلى التجربة الشخصية للأفراد”.

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