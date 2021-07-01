صحة الجوف تتحقق من التزام الصيدليات الخاصة للاشتراطات الصحية

المناطق - الجوف:

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الإلتزام، تنفيذ جولات تفتيشية على جميع الصيدليات الخاصة على مستوى المنطقة، لمراقبة تسعيره المكملات الغذائية والدعاية والإعلانات المضللة، في الصيدليات الخاصة ومنشآت بيع المستحضرات العشيبة.

يأتي ذلك للتأكد إلتزام المؤسسات بالمعايير واللوائح للاشتراطات الصحية، وتوزيع ملصقات إرشادية لوضعها بشكل إلزامي داخل الصيدليات ، بهدف توعية المستهلكين.

وشددت صحة الجوف على مفتشي الإلتزام بأن يتم ضبط الصيدليات الخاصة ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المخالفة وإحالتها للجان المختصة.