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“الموارد البشرية” تنظم الملتقى الثاني للأمهات الحاضنات بالرياض
http://almnatiq.net/?p=999663
المناطق - الرياض:

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاث أيام الماضية “الملتقى الثاني للحاضنات” الذي حضره مايقارب ” 200″ مستفيد ومستفيدة من الأسر الكافلة للأيتام.

قدم الملتقى الذي اقيم عبر الإتصال المرئي د. ناصر العريفي وتحدث فيه عن طرق التربية السليمة وأنماط شخصية الطفل و المراهق والمشاكل التي تواجه المراهق وطرق التعامل معها تنمية الإحساس بالمسؤولية عند الأطفال رصد أسوأ ما يواجه الأطفال والمراهقين والمربيين في الأسر مع عرض تدريبات على كيفية بناء الثقة بالنفس وقدرتنا على التأثير على الآخرين، وفي ختام الملتقى فتح المجال للاستشارات والاسئله والاجابه عليها.

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